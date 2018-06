Ramazan bayramında sağlıklı beslenme uyarısı elim

Dr. Nurten Budak, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Budak, “Bir ay gibi uzun bir süre beslenme düzenimizi değiştirdik, oruç tuttuk,vücudumuzu ve ruhumuzu dinlendirdik.Şimdi bayram yapacağız. Biz bayramı en bayramlık ikramlarımız ile yemekler, börekler, tatlılarla kutlarız. Ama önemli olan bunları ölçüsünde ve sağlığımızı bozmadan yemektir” dedi.

"Güne su içerek başlayın"

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın sıcak bir dönemde kutlandığını anımsatan, Prof. Dr. Budak, diğer içeceklerin suyun yerini tutmadığı için, günde 10 bardak su içilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Budak, “Suyu yemekten önce ve sonra, tatlının yanında için. Çay ve kahvenize şeker eklemeyin. Özellikle şeker ve asitli içecekler susuzluk duymanıza daha fazla neden olur. Şekerli ve asitli içecekleri tüketmeyin ve ikram etmeyin.Türk Mutfağının yemeklerine ayran ve limonata yakışır” şeklinde konuştu.

"Tatlı tüketimine dikkat"

Prof. Dr. Budak, bayramda tatlı tüketimine de değinerek, “Bizde bayramlarda tatlı tepsileri dolu dolu olarak gelir. Bayramda sütlü tatlı yiyin demeyeceğim. Ama tatlı ölçümüz günde 2 dilim baklava kadar, daha fazla değil.Şekerleme, lokum, çikolata yerseniz diğer tatlıları yemeyin. Tatlıyı yemeklerden sonra değil, ara öğünlerde yiyin. Şeker, kalp-damar hastası ve şişmansanız şeker, çikolata, lokum ve hiç şıralı tatlı yemeyin, meyve ve ayran ya da süt ve dondurma tüketin” ifadelerini kullandı.

"Bayramda da 3 ana öğün yemek yiyin"

Günlük hayatta olduğu gibi, bayramda da güne kahvaltı yaparak başlamanın en sağlıklı alışkanlık olduğunu anlatan Prof. Dr. Budak, “Bayramda sabah kahvaltısında özellikle oruç döneminden sonra peynir ya da yumurta, zeytin, domates, salatalık ve taze yeşillikler tüketin. Kahvaltınız da hiç tatlı besin ve et olmasın. Öğünlerde acı ve fazla baharatlı yemekler tüketmeyin. Pilav, makarna, börek gibi tahıl yemeklerinin olduğu öğünde ekmek tüketmeyin. Tüketirseniz ekmeğiniz kepekli ya da tam tahıllı olsun. Her öğünde bol limonlu sebze salatası ve sadece bir öğününüzde et yemeği bulunsun. Yemeklerinize fazladan tuz eklemeyin. Özellikle sıcak zamanlarda sabahları çorba içmeyin” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep mutfağı uyarısı

“Hem ülkemizin lezzet başkentinde yaşıyoruz hem de bayramlarımız kültürümüzün en önemli zamanları” diyen Prof. Dr. Budak, “Yiyeceklerimizi olanakları kısıtlı olan ve yeterli besine ulaşamayanlar ile birlikte tüketmek ya da onlara yardım etmek bayramın özüdür. Her zaman olması gerektiği gibi yeterli ve dengeli beslenmek de bedene saygıdır” diye konuştu.