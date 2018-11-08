Rektör Gür'den 10 Kasım mesajı

Dr. Ali Gür, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal'in, önderlik ettiği istiklal mücadelesi sırasında, milletimizi ortak bir ideal etrafında birleştirdiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Gür, “Gazi Mustafa Kemal, dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir liderdir. O'nun en büyük özelliği de milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır” dedi.

Mesajının devamında Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesinin takdirle tatbik edildiğine işaret eden Gür, “Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu şartlara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları püskürtecek azim ve kararlılığa sahiptir. Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.