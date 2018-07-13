Rektör Yılmaz’dan 15 Temmuz mesajı

Dr. Tamer Yılmaz, 15 Temmuz ile ilgili yayımladığı mesajında, “Milletimiz, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi yine tek yürek oldu” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 2. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "15 Temmuz gecesi Türkiye çok önemli bir dönemeçten geçmiştir. Hepimiz, 15 Temmuz 2016’da demokrasimize, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden bir darbe girişimine tanık olduk. Maalesef kendi askerimizin bu ülkenin polisini, meclisini, insanını vurduğu, bombaladığı; hatırlamak istemediğimiz bir gece yaşadık. Bu süreç bizlere bütün açıklığıyla iki şeyi göstermiştir. İlki son yıllarda artan bölgesel ağırlığıyla Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durma dirayetine sahiptir ve bunu hiçbir zaman kaybetmeyecektir. İkincisi, ülkemizin meclisine, seçilmiş temsilcilerine ve millî iradesine karşı yapılan bu alçak girişimi bertaraf eden yüce milletimiz; devletine ve demokratik iradesine sahip çıkarak demokratik bir rejimin Türkiye Cumhuriyeti için en doğru yönetim şekli olduğu inancının altını çizmiştir" ifadelerine yer verdi.

Milletin bir bütün olarak çok zor şartlarda 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan FETÖ saldırılarına karşı mücadele verdiğini de hatırlatan Rektör Prof. Dr. Yılmaz’ın mesajında, "Türkiye’nin dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en anlamlı ve en kahramanca direnişlerinden biridir. Kadim tarihiyle zengin ve köklü bir kültürü olan milletimiz, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi yine tek yürek oldu ve iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmedi. Bu darbe teşebbüsüne karşı her bir vatandaşımız cesur bir duruş sergilemiş, birlik beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneğini vermiştir.Bu süreçte meydana gelen bu millî birlik ve beraberlik ortamı gelecekteki günlere umutla bakmamızı daha da perçinlemiştir. Dünya demokrasi tarihine geçecek bu halk destanı, şüphesiz ki aynı zamanda mazlum milletler için de bir ilham kaynağıdır. Bayrağımıza, ezanımıza, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişim, milletimizin cesur savunması ile püskürtülmüş; bir kez daha bütün dünyaya devlet ve millet birlikteliğinin gücü gösterilmiştir. Hep birlikte kenetlenerek vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkan şanlı milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Hiç kuşku yok ki şanlı tarihimize yakışır bir mücadele veren milletimizin, 15 Temmuz direnişi de tarihe altın harflerle yazılacaktır.

Bu vesile ile bir kez daha 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum" denildi.