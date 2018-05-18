Rektör Yılmaz’dan 19 Mayıs mesajı

Dr. Tamer Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 99. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, mesajında, gençlerin ülkenin geleceği için önemine dikkat çekerek, "19 Mayıs 1919’da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadeleyi,büyük bir zaferle taçlandırarak tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir milletiz. Milli bayramlar bizlere bu vatanın kolay kurtulmadığı, milletimizin zor şartlar altında zaferlerle dönmüş olduğunu hatırlatır. Milli Mücadelenin Ulu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk: onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözleriyle 99 yıl önce vatanımızı gençlere emanet etmiş ve gençliğe verdiği değeri göstermiştir. Gençlerimiz bu ülkenin geleceği için çok önemlidir. Bizlerde üniversiteler olarak verdiğimiz eğitimle bu ülkeye katkı sağlamak ve ülkemize artı değer katacak bireyleri yetiştirmek için her yıl daha da fazla çaba gösteriyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bu yıl onuncu yılımıza girmenin de haklı gururunu yaşıyoruz. Mezun olarak uğurladığımız gençlerimizin de aldıkları eğitimle bu ülkenin en değerli temsilcileri olacaklarına, vatanı sevgileri ile koruyacaklarına ve barış, huzur içinde bir toplum oluşturacaklarına olan inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.