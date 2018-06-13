Sağlıklı bir bayram için beslenmenize dikkat edin

İnsanların sıcaklar nedeniyle yorucu bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirten Kandemir, “Ramazan ayı boyunca sıcak pideler, keyifli davetler, güllaç ve bir o kadar da tehlikeli yiyeceklerin tüketiminin ardından gelen Ramazan Bayramı’nda kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bir ay boyunca farklı bir beslenme düzeninin yanı sıra iftar ve sahurdan oluşan az öğün sayısına alışmış metabolizma, bayramın gelmesiyle öğün sayısındaki artış ve fazla beslenme isteğiyle olumsuz etkilenebilir" dedi.

Bayramda metabolizmanın alışmış olduğu bir aylık düzenin dışına çıkacağını anımsatan Kandemir, özellikle bazı rahatsızlıkları olanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kandemir, “Yüksek kalorili ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketiminin tansiyon, diyabet, mide yanması, reflü, şişkinlik ve kalp-damar hastalıklarına sebep olabilir. Daha ilk günden önceki beslenme alışkanlığımıza geçerken dikkat etmeliyiz. Bu nedenle bayramın ilk günü kahvaltıyı sakın atlamayın. Güne güzel sağlıklı bir kahvaltıyla başlayın. En büyük tuzak olan ikram ve açık büfelerin hepsine evet dememek için açlığımızı kontrol altında tutacak şekilde öğün alışkanlığınızı sağlayın” şeklinde konuştu.

Kişilerin ara öğünlerini, şekerlerini kontrol edecek şekilde meyve suyu, süt, badem ve meyve gibi karbonhidrat ve proteinli gıdalardan seçmeleri gerektiğinin altını çizen Kandemir, "Hamur tatlıları ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. Günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Çay ve kahve tüketimine dikkat edin. Fazla kafein tüketmek özellikle şu sıcak günlerde yaşlılar ve tansiyon hastaları için riskli olabilir. Yağda kızartmalardan, hamur işlerinden uzak kalmaya çalışın. Bayramda sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu sofralarınız olsun" diye konuştu.