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16 Ağustos 2018 10:45

Şahin, okul birincilerini bisikletle ödüllendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesine bağlı ortaokul ve liselerde okul birincisi olan 250 öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

Şahin, okul birincilerini bisikletle ödüllendirdi

16 Ağustos 2018 10:45


Başarılı öğrencileri unutmayan Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatında öğrencileri motive etmek amacıyla ortaokul ve lise birincilerine bisiklet dağıttı.


Şahinbey İlçe Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarılı öğrencilerin ileride devlet kademelerinde önemli görevlere geleceğine gönülden inandığını söyledi.


Şahin, “250 başarılı öğrencimize bisikletlerini teslim ediyoruz, onlar bizim geleceğimiz, onlarla gurur duyuyoruz. Geleceğe yatırım yapıyoruz, çocuklarımızın her alanda daha iyi şartlarda eğitim almasını hedefliyoruz. Yaz tatili boyunca açtığımız yaz okullarında 18 bin çocuk faydalandı. Toplumdaki zihinsel dönüşümü, parklarda açtığımız kitap kafelerle sağlayacağız. Öğrencilerimizin kitaplara erişimini kolaylaştırdık. Dağıttığımız bisikletleri kullanacak çocuklarımız hem sağlıklı bir yaşam sürecek, hem de spor yapmış olacak” dedi.


Çağdaş eğitim anlayışının yanı sıra manevi değerlerle yetiştirilen çocukların ülkenin geleceğini şekillendireceğini aktaran Şahin, yetişmiş insan gücünün ülke ekonomisine katma değer katacağını bildirdi.


Konuşmaların ardından, öğrencilere bisikletlerini dağıtıldı.




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