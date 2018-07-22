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22 Temmuz 2018 15:11

Şahinbey Belediyesi vatandaşları KPSS’de yalnız bırakmadı

Şahinbey Belediyesi KPSS’ye giren vatandaşların heyecanını paylaşarak çadırlar kurup su ikramında bulundu.

Şahinbey Belediyesi vatandaşları KPSS’de yalnız bırakmadı

22 Temmuz 2018 15:11


Birçok kişinin yaşamına yön verecek olan KPSS de vatandaşları yalnız bırakmayan Şahinbey Belediyesi, daha önce olduğu gibi sınava girecek olanların heyecanını paylaşıp ikramda bulundu.


KPSS’ye girecek olan adaylar Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımızın her alada yaptığı çalışmaları takip ediyoruz. Özellikle eğitimde gösterdiği hassiyet bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu günde sınav öncesinde sınava girecek olanlara su dağıtması çok ince bir davranış kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dediler.




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