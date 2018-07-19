Şahinbey- Polateli OSB Türkiye’ye örnek bir proje oldu

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Meclis Başkanı Ökkaş Karcı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bir konuşma yapan Ünverdi, her iki odanın büyük çaba gösterdiği projenin Türkiye için güzel bir eser olacağını belirterek, “Önümüzdeki dönemde de ilgili bakanlıklarla görüşmelerimizi sürdürerek projeyi devam ettireceğiz” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) verilen eğitimler hakkında KİTSO üyelerini bilgilendiren Ünverdi, Kilisli sanayici ve işadamlarının istihdam noktasında buradan faydalanabileceklerini dile getirdi.

Ünverdi, “Merkezimizde sanayicilerimizin ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere, meslek sahibi olmak isteyenlere ve farklı branşlarda kendini geliştirmek isteyen çalışanlara mesleki eğitimler veriyor ve atölye imkanları sunuyoruz. Bu kapsamda üyeleriniz kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve mesleki eğitim noktasında merkezimizden istifade edebilirler” şeklinde konuştu.

Ünverdi, konuşmasının sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celkanlı ve Yönetim Kurulu’na yeni görevlerinde başarılar diledi. Ünverdi, “İnşallah bu zamana kadar nasıl işbirliği içinde çalıştıysak bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ünverdi ve Yönetim Kurulu’na yeni görevlerinde başarılar dileyen KİTSO Başkanı Celkanlı da, çalışmalarında Gaziantep’i örnek aldıklarını belirtti.

Celkanlı Gaziantep’in sanayisiyle örnek bir şehir olduğunu ifade ederek, “Amacımız Kilis ve ülkemiz için değer üretebilmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey- Polateli OSB’de olduğu gibi işbirliği içerisinde çalışmaktan onur duyarız. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyor yeni görevlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki odanın yönetimi karşılıklı hediye takdiminde bulundu.