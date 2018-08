Şahinbey’de 144 öğrenciye daha bisiklet hediyesi

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 144 öğrenciyi daha ödüllendirerek bisiklet hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başarıyı ödüllendirmek ve spora teşvik etmek amacıyla bu zaman kadar 4 bin 77 öğrenciye bisiklet hediye etti. Mavikent Mahallesi’nde bisikletlerini alan öğrenciler yeni bisiklet yolunda pedal çevirdiler

"Öğrencileri okumaya teşvik ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime önem verdiklerini ve öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Mavikent Mahallemiz yeni ve önemli mahallelerimizden birisi. Mavikent Mahallemize daha önce park, basketbol ve halı saha yapmıştık. Şu anda da bisiklet yolumuzu tamamladık ve hizmete sunduk. Bisiklet yolumuz geniş ve özel bir bisiklet yolu oldu. Bu yolu yapınca bu yola bisiklette lazım dedik ve derslerinde başarılı olan öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Belki de Türkiye’de öğrencilere en çok hediye veren belediye, Şahinbey Belediyesi’dir. Gençlerimize her ay ücretsiz kitap hediye ediyoruz. Bunun yanında eşofman takımı, tişört, kumbara, kırtasiye yardımı ve spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Okullarımıza ve parklarımıza 180 tane basketbol ve halı saha yaptık. Okullarımıza ayrıca kütüphaneler kurduk. Okullarında 1.2.3 olan ortaokul ve lise öğrencilerimize bilgisayar hediye ettik. Tüm ilkokul öğrencilerimize boyama seti ve kitap seti dağıttık. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl Şubat aylarında kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi Umre ile ödüllendirdik. Şu ana kadar 5.000’e yakın bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik ve ben her zaman başarıyı ödüllendirmek istiyorum. Tüm bunların yanında Türkiye’de bir ilke imza atarak tüm lise öğrencilerimizi uçakla Çanakkale’de ecdadımız ile buluşturduk. Şu ana kadar 78.000 öğrencimizi ve vatandaşımızı Çanakkale’ye götürdük. Gençlerimize bu vatan topraklarının nasıl kazanıldığını yerinde gösteriyor ve yaşatıyoruz. Bu zaman kadar öğrencilerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

"Başkan olmasaydı ev sahibi olamazdık"

Mavikent Mahalle sakinlerinden Fındık Esen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımız çocuklarımızı sevindirdi. Allah’ta her zaman kendisini sevindirsin. Biz kendisinin çalışmalarından son derece memnunuz. Kendisi olmasaydı buradaki insanlar ev sahibi olamazdı. Başkanımızın sayesinde hayalini kuramadığımız evlerin sahibi olduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bisikletlerini alan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız bizlerin okuma alışkanlığı kazanması için her ay ücretsiz kitap dağıtıp hediyeler veriyor. Gençlerin başarılarını karşılıksız bırakmayıp bisiklet hediye ediyor. Aynı zamanda tüm öğrencilere ayakkabı hediye ederek, bizlere verdiği değeri ortaya koyuyor. Kendisine teşekkür ederiz” diye konuştu.