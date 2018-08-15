Şahinbey’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, ilçe genelinde 7 noktada kurbanlık hayvan satış yeri, 17 noktada ise kurban kesim noktası belirledi.

“Ekiplerimiz satış süresince görev yapacak”

Satıcı ve alıcıların temiz bir ortamda kurbanlık alışverişini yapması için kurbanlık hayvan satış noktalarını temizleyen ekipler, satış süreci boyunca da denetim yaparak alanların temiz kalmasını sağlayacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim alanlarımız belirlenmiş durumda. Öncelikle kurban satış alanları ve çevresini temizleyerek, kullanım için hazır hale getirdik. Kurban Bayramında da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek” dedi.

Kurban satış yerleri

Bu yıl ki kurban satış noktaları ise, Bozoklar Mahallesi, Mehmet Küçükparmak İlköğretim Okulu arkası, 25 Aralık Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi ile 52 nolu sokağın kesiştiği boş alan, Kahvelipınar Mahallesi Özdemirbey Caddesi ile Onur Mahallesi 43 nolu cadde arasında kalan 77 nolu cadde üzerindeki boş alanlar, Kolejtepe Mahallesi İnönü Caddesi Keleşhoca Mağarası içi (KİLİS GARAJI), İstiklal Mahallesi 140 nolu cadde ile 150 nolu caddenin kesiştiği yerde bulunan boş alan, Yeditepe Mahallesi Deniz Semt Pazarı yanındaki boş alan, Karataş Mahallesi 418 nolu cadde Alpet Petrol karşısı, Akkent Mahallesi 20 nolu sokak Akkent Semt Pazarı yanındaki boş alan olarak açıklandı.

Kurban kesim yerleri

Bu yıl 17 noktada yapılacak olan kesim yerleri ise 23 Nisan, Bahattin Kayalı, Dayı Ahmet Ağa Dr. Sadık Amhet, Kocatepe, Pakize Kemal Öğücü, Sena Büyük Konuk İlk Öğretim Okulları, Büyükşehir Belediye Kreşi, Karataş Uzay Çatılı Pazar Yeri, Deniz Semt Pazarı, 23 Nisan Uzay Çatılı Pazaryeri, Kılınçoğlu Semt Pazarı, Mavikent Konutları 1.2.3.4 etap ve Güneş Semt Pazarı olarak açıklandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca Kurban Bayramı öncesi ve bayram günü Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin işlerinin başında olacağını da sözlerine ekledi.