Şahinbey’de okuma yazma zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği ile birlikte Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerine akın eden vatandaşlar okuma yazma öğrenerek sertifikalarını aldı. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Milletvekili Adayı Serpil Kavrak, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve vatandaşlar katıldı.

"Eğitim olmadan olmaz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti döneminde eğitimin 20 kat büyüdüğünü belirterek, “Hayırlı bir iş için buradayız. İlim Çin’de dahi olsa gidin alın diyor Hz. Ali. Sizler bilimin yanında Kur’an-ı Kerim’in emrini de yerine getiriyorsunuz. Bizim iktidar döneminde eğitim tüm tarihlerin 20 katı büyüdü. Sadece Gaziantep’te 5 bin derslik yaptık. Önümüzdeki dönemde de Gaziantep’e 7 bin 400 derslik daha yapacağız. Türkiye her manada güçlendi. Ama ne kadar güçlenirsek güçlenelim eğitim olmadan olmaz, eğitimsiz olmaz. Biz bu yılki bütçemizde sadece eğitime 130 Milyar TL daha koyduk. Bütçemizdeki diğer bütün bakanlıklardan daha yüksek bütçeyi eğitime ayırıyoruz. Eğitimi hükümet olarak önemsiyoruz” dedi.

"17 bin kişi okuma yazma öğrendi"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Maalesef Gaziantep’te 65 bin civarında okuma-yazma bilmeyen vardı. Şahinbey’de şuan 25 bin 473 kişiden 14 binden fazlası okuma- yazma bilir hale geldi. Sertifikalarını alan vatandaşlarımız 2 aylık kursla ilkokul diploması alabilecek. Okumak-yazma bilmemek adeta kör olmak gibi. Okuma yazma bilmeyen kişi otobüse binerken dahi otobüsün nereye gittiğini dahi bilemez. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana 3453 kişiye okuma yazmayı kampanya öncesinde öğrettik. Toplamda bugüne kadar 17 bin 333 kişi okuma yazma öğrendi. Şahinbey Belediyesi olarak Milli Eğitim’e ve öğrencilerimize ciddi katkılar sağlıyoruz. Çünkü eğitim bizim öncelikli görevimiz olmamasına rağmen bu alanda da çalışmalarımız sürüyor. 4 tane okulu bizzat belediye olarak biz yaptık. Okullarımızın tamiratları, tadilatları, bahçe düzenlemelerini belediyemiz tarafından yapıldı. Öğrencilerimize temizlik şuurunu aşıladık. Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirerek yüreklendiriyoruz. Şuana kadar bin 800’ün üzerinde öğrenciye dizüstü bilgisayar dağıttık. Spor ayakkabısı ve bisiklet veriyoruz” dedi.

"Geldiğimiz nokta gurur verici"

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey Belediyesi’nin eğitim alanında önemli desteği olduğunu belirterek, “Gaziantep’in birikmiş eğitim sorunları vardı. 16 yıldan bu yana çok istikrarlı ve kararlı bir şekilde arkamızda duran milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız sayesinde bu sorunlarımızı en aza indirmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta hakikaten gurur verici. Şahinbey Belediyemiz, 4 tane çok büyük, donanımlı, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir okul yapıp bize teslim etti. Bu modern okullarda çocuklarımız şuan eğitim görüyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu sayesinde Şahinbey İlçesi’ndeki okulların eksiklerini büyük ölçüde tamamladık” dedi.

"Eğitimi ilerletelim"

AK Parti Milletvekili Adayı Serpil Kavrak ise kadınların eğitimini önemsediklerini belirterek, “Bu toplumun yarısı kadın, diğer yarısı erkek. Erkekleri yetiştirenler de kadınlar. Onun için biz kadınların eğitimini hükümetimiz olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana çok önemsiyoruz. Çünkü kadın bir eliyle beşiği sallar, bir eliyle dünyayı sallar. Bizim yapamayacağımız hiçbir iş yok. Eğitimimizi ilerletelim. Çocuklarımızı çok daha iyi eğitelim. Artık sıçrayan bir Türkiye var. Liderimiz, Dünya 5’ten büyük, diyordu ya, onların hepsinden büyük bir ülke olalım” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri kursiyerlere sertifikalarını verdi.