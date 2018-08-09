Şahinbey’de sosyal tesis ve taziye evi seferberliği

Vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını hızla sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hacıköy Mahallesi Taziye Evi’nin inşaat çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı.

"Yakın zamanda hizmetinizde"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan tesisin birkaç mahalleye birden hizmet vereceğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak her mahalleye bir sosyal tesis projemiz kapsamında, 117 sosyal tesisimiz tamamlandı. Şu anda 50’nin üzerinde inşaatı devam eden sosyal tesisimiz var. Bunlardan bir tanesi de Hacıköy’de devam ediyor. Burayı da en kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Taziyelerin binamızda yapılması ve burada yapılacak olan kursların da eğitime katkı sağlaması açısından çok önemli bir çalışma olduğuna inanıyorum. Tesisimiz 2-3 ay içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacaktır” dedi.

Başkana teşekkür

Hacıköy Mahalle Muhtarı Metin Demir; tesisin, mahalleye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Öncelikle bizlere böyle güzel bir tesis yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Başkanımızın her zaman anındayız. Mahallemize her zaman destek oluyor” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hacıköy eski muhtarı Muzaffer Demir’in cenazesine katılarak, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diledi.