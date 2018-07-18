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18 Temmuz 2018 14:11

Şahinbey’den her mahalleye bir sosyal tesis

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilevler Mahallesine inşa edilentaziye evinin yapımıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Şahinbey’den her mahalleye bir sosyal tesis

18 Temmuz 2018 14:11


Vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını hızla sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, birkaç mahalleye hitap edecek olan Yeşilevler Taziye Evi’nin inşaat çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı.


Her mahalleye bir tesis


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilevler Mahallesi’ne yapılan tesisin birkaç mahalleye birden hizmet vereceğini belirterek, “Her mahalleye bir sosyal tesis projemiz kapsamında, Yeşilevler Mahallemize yaptığımız tesisimizin inşaatını tamamlamak üzereyiz. Tesisimizi çok daha önce yapacaktık. Ancak burada boş alan olmadığı için yapım işimiz biraz uzun sürdü. En sonunda camimizin avlusundaki boş alanı değerlendirerek tesisimizi yapmaya karar verdik. Şuanda tesisimizin inşaatı hızla sürüyor. Birçok mahallenin ihtiyacını karşılayacak olan tesisimizin Şahinbey’imize ve Gaziantep’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Başkanımıza teşekkür ederiz


Yeşilevler Mahalle Muhtarı Mustafa Kınacı, mahallede bir taziye evine ihtiyaç duyulduğunu bu ihtiyacın giderilmesi anlamında önemli bir çalışmanın yapıldığını belirterek, “Mahalle sakinlerimizin ihtiyacı doğrultusunda, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan taziye evinin yapılmasını istedik. Başkanımızda bizleri kırmadı ve camimizin avlusuna taziye evi yapılmasını uygun gördü. Kendisine bizleri kırmayıp mahallemizin ihtiyacına cevap verecek bir tesis yaptırdığı için teşekkür ederim” diye konuştu.


Mehmet Tahmazoğlu tesis inşaatını gezdikten sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.




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