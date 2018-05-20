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20 Mayıs 2018 13:30

Şahinbeyin projesine Cumhurbaşkanından övgü

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hayalimdeki 2053 Türkiyesi’ kompozisyon yarışmasına katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin birincileri ve dereceye giren öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiler.

Şahinbeyin projesine Cumhurbaşkanından övgü

20 Mayıs 2018 13:30


Şahinbey Belediyesi tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ‘Hayalimdeki 2053 Türkiyesi’ kompozisyon yarışmasına katılan ortaokul ve lise öğrencileri milletin evinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.


Bin yıllık bozulmayan maya


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazılan kompozisyonlarda geleceğin Türkiye’sini hayal eden gençleri görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “ Aramızda Şahinbey Belediyemizin ‘Hayalimdeki 2053 Türkiyesi’ kompozisyon yarışmasında dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilerimizde var. Gençlerimizin yazdıkları kompozisyonlara baktığımda neredeyse tamamının 2053 Türkiye’si için çok büyük umutları, heyecanları ve beklentileri olduğunu gördüm. Demek ki bu topraklarda 1000 yıldır hiç bozulmayan maya yeni nesillerde de aynı şekilde de tutmuş durumda. Biz gençlerimize çok daha güçlü, büyük ve zengin bir Türkiye bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından büyük projelerin mimarı olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Anıtkabiri ziyaret ettiler


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen öğrenciler ve velileri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Öğrenciler başkent Ankara’da birçok yeri gezip görme imkanına sahip oldu.




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