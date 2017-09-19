Şampiyonluk getiren goller bu kez suda atıldı

Türkiye Su Topu Federasyonu Bölgesel Lig Müsabakaları’nda grubunda namağlup şampiyonluk ipini göğüsleyen yeşil-siyahlı sporcular, 2018-2019 sezonunda Gaziantep’i Türkiye Su Topu Federasyonu 2. Ligde temsil edecek.

Türkiye Su Topu Federasyonu Başkanlığınca Gaziantep’te organize edilen bölgesel ligden 2.lige terfi müsabakalarını namağlup şampiyon olarak tamamlayan yeşil-siyahlı su topçular, Alleben Yüzme Havuzunun müzesine bir kupa daha eklemenin mutluluğunu yaşadı. 6 spor kulübünün mücadelesine sahne olan müsabakaların finalinde Malatya Masus Spor Kulübüyle karşılaşan yeşil-siyahlı şampiyonlar, çekişmeli geçen müsabakanın ardından bir üst lige terfi etmenin mutluluğunu Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzunda kendilerini yalnız bırakmayan velileri ve sporcu arkadaşlarıyla paylaştı.

Su topu branşında başarılar art arda geliyor

Alleben Yüzme Havuzunda eğitim gören genç sporcuların su altı sporları ve yüzme branşının ardından su topu branşında art arda başarılar elde ettiğini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, su branşında 2. lig kapısını açan şampiyonluğun ardından yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu su altı sporları ve yüzme branşında yakaladığı üst düzey başarı grafiğini su topu branşında da sürdürüyor. Türkiye rekortmeni, Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcuların yetiştiği havuzumuzun müzesine su topu branşında bir şampiyonluk kupası daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. 19 yaş altı yeşil-siyahlı sporcularımız, müsabakalar boyunca üst düzey performans sergiledi ve bölgesel ligden 2. lige çıktı. Ümit ediyorum ki şampiyon sporcularımız, ilerleyen yıllarda şehrimizi 1. ligde de temsil edecek performansı yakalar ve su sporlarının tüm branşlarında olduğu gibi şampiyonluktan şampiyonluğa koşar. Alleben Yüzme Havuzunda eğitim gören su topçularımız, daha önce de bölgesel ve ulusal platformda birçok başarı elde etmişlerdi. Yeşil-siyahlı sporcularımızı elde ettikleri tüm başarılardan dolayı kutluyorum” dedi.

Milli gururu yaşamak istiyoruz

Şampiyonluk sevinci yaşan sporculardan Burak Akıl, elde edilen başarının kendileri için çok anlamlı olduğu, 2. ligde daha çok çalışarak daha iyi bir performansla takım arkadaşlarıyla birlikte milli formayı giymek istediğini ifade etti. Akıl, şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada, “Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Bölgesel lig terfi müsabakaları öncesinde Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirdiğimiz tempolu antrenmanların bu gün meyvesini topladık. Elde edilen şampiyonluk bizim için çok anlamlı ve değerli. Önümüzdeki sezon ilimizi 2. ligde temsil edeceğiz. Benim ve takım arkadaşlarımın en büyük arzusu milli olabilmek. Bunun için çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Su Sporlarında abi ve ablalarımız büyük başarılara imza attı. Çok kısa bir süre önce Muhammet Emin Bay’ın elde ettiği şampiyonluk ufkumuzu açtı. Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında imkanlarımız, çalışma şartlarımız çok iyi. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, başta olmak üzere tüm yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, Genel Koordinatörümüz Cengiz Bingül, hocamızın desteğini hep hissediyoruz. Şampiyonluğu hocalarımıza ve ailelerimize armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.