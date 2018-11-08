SANKO Hastanesi, SANKO Park Avm'de organ bağışı bilgilendirmesi yapıyor

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Sanko Park'ta bilgilendirme yapıyor.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi ekibi, açtıkları stantta ziyaretçilere organ bağışının önemi ve nasıl yapılacağına ilişkin sunumda bulunuyor. 9 Kasım akşamına kadar açık kalacak stantta, organ bağışında bulunmak isteyenler, form doldurabilecek.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Hematoloji, Çocuk Cerrahisi, İç Hastalıkları, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.