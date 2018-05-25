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25 Mayıs 2018 16:49

Sanko Holding çalışanları ve aileleri iftar yemeğinde buluştu

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Makina, Süper Film Ambalaj ve Sanko Havlu çalışanları, aileleriyle birlikte iftar yemeğinde buluştu.

Sanko Holding çalışanları ve aileleri iftar yemeğinde buluştu

25 Mayıs 2018 16:49


Şato Restoran’da, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun düzenlediği iftar yemeğine, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Konukoğlu ve Hakan Konukoğlu, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Sanko Petrokimya Genel Müdürü Mustafa İzgi, Süper Film Ambalaj Genel Müdür Yardımcıları Fahri Özer, Turgut Selbastı ve Ahmet Güney Özdinç, MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı ile Makina Gurubu Bütçe ve Denetim Grup Direktörü Özalp Kibar da katıldı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Çalışanlarımızla iftar yemeğinde buluşmak Konukoğlu Ailesi ve SANKO’nun bir asrı aşan geleneğidir. Her biri SANKO ailesinin saygın ferdi ve ayrılmaz parçası olan çalışanlarımızla iftar yemeğinde bir araya gelmek, en anlamlı günlerimizdendir. Biz iftar geleneğini dedelerimizden ve babalarımızdan görüp sürdürmeye çalışıyoruz. Bu geleneği çocuklarımızın ve torunlarımızın da aynı anlayışla devam ettireceklerinden şüphem yok" dedi.


Konuşmanın ardından SANKO Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve şirketlerin üst düzey yöneticileri masaları dolaşarak konuklara hoş geldiniz dediler. İftar yemeği etkinliği kapsamında SANKO’da 10, 15, 20 ve 25 yıldan beri çalışanlara, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaketlerinin yanı sıra, altın armağan edildi.




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