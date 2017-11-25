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25 Kasım 2017 10:47

SANKO Okullarında öğretmenler günü coşkusu

24 Kasım Öğretmenler Günü, SANKO Okulları’nda daAbdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezinde düzenlenen coşkulu törenlerle kutlandı.

SANKO Okullarında öğretmenler günü coşkusu

25 Kasım 2017 10:47


Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 1928’de Millet Mektepleri Başöğretmeni unvanını verildiği gün esas alınarak 1981 yılından itibaren düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamalarına Genel Müdür Melike Toklucu, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Kutlamalar kapsamında anasınıfı -ilköğretim ve ortaokul - lise öğrencileri için iki program gerçekleştirildi. Türkçe Öğretmeni Funda Gül, törende yaptığı konuşmada, “Ben bir öğretmenim, sevgi ve hoşgörüdür meslek diye edindiğim, yüzlerce çocuğum var, her hallerini hafızama kaydettiğim, gözümün önünde büyüyüp gelişmelerine hem sevinip hem hüzünlendiğim, her birinin kimliğine kanat çırpışını gururla izlediğim, dertleriyle dertlenip mutluluklarıyla bütünleştiğim, mesleğim yok benim, koskoca bir sevgi zırhıyla çevriliyim” dedi.


Gül, “Ben bir öğretmenim, Başöğretmenin izinde onurla yürüyen, çocuklarıyla öğrenip çocuklarıyla büyüyen, geleceğin emanetçilerine iyiyi güzeli salık veren, dokunduğum her kalple birlikte, yarınlara umutla yürüyen”diyerek konuşmasını tamamladı.


“Bugün, büyük bir onurla, bilinçli emeğimizin haklı gururunu yaşadığımız gün” diyerek sözlerine başlayan Matematik Öğretmeni Ayten Erdem iseBaşöğretmen Atatürk önderliğinde kurulan ve yurdun en ücra köşelerine ışık saçan İrfan Ordusunun, bugünkü temsilcilerinin kendileri olduğunu söyledi.


Erdem, “Ne mutlu onlara, arkalarında aydınlık izler bıraktılar. Ne mutlu bize, onların bıraktıkları aydınlık yolda yılmadan yürüyoruz” diye konuştu.


Fizik Öğretmeni Ekrem Dobooğlu ve 10’uncu sınıf öğrencisi Özden Eryatar’ın birlikte seslendirdikleri şiir, ortaokul öğrencilerinin “Kardelen” şarkısı eşliğinde sundukları dans gösterisi, Sınıf Öğretmeni Sevgi Uğur ve öğrencilerinin şiirleri ve öğretmenlere mesajını dile getiren Robot SANO’nun zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Öğretmenlerin söyledikleri şarkı ve türkülere tüm salon eşlik etti.


Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasında derece alan öğretmenlerin madalya ve kupalarının Liseler Müdürü Uğur Topuz tarafından verildiği tören, tüm salonun coşkuyla söylediği 10’uncu Yıl Marşı ile sona erdi.




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