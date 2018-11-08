SANKO üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 10 Kasım mesajı

Dr. Güner Dağlı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ülkelerin liderleri ile anıldığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Atatürk'ün ise sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine yaptıklarıyla damga vurduğunu kaydetti.

Dr. Güner Dağlı, “Bir askeri deha olmanın yanı sıra, büyük bir devlet adamı ve bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybının büyüklüğünü, vefatının 80'inci yılında dahi derinden hissediyoruz” dedi.

UNESCO'nun Büyük Önder Atatürk ile ilgili kararına değinen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti, “UNESCO Genel Kurulu 27 Kasım 1978 tarihinde, UNESCO Genel Konferansı Uluslararası anlayış iş birliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. Yıl dönümünde, 1981 yılında anılmasını kararlaştırmıştır. Oy birliği ile alınan kararda Büyük Atatürk şöyle tanımlanıyor, Atatürk kimdir, Atatürk uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılâpçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur” ifadelerini kullandı.

Dağlı sözlerine, “BM kararı ile taçlandırıldığı üzere, vatan toprağının her karışı için mücadelesini hayatının her aşamasında sürdüren Büyük Önderimiz, arkasında sadece gözü yaşlı insanlar değil, özgür ve mağrur bir millet bırakmıştır. Kurmak için büyük bir savaş verdiği Türkiye Cumhuriyeti, özgürce sonsuza dek dalgalanacak ay yıldızlı bayrağın en büyük güvencesi olacaktır. SANKO Üniversitesi olarak, Büyük Önderin hassasiyetle üzerinde durduğu çağdaş, bilim ve akıl yolundan ayrılmayan, Cumhuriyetin emanetçisi gençler yetiştirmek için, var güçleriyle çalışmaya devam edecektir. Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran ve saygıyla anıyorum” diyerek son verdi.