SANKO Üniversitesi tercih tanıtım günleri başladı

14 - 20 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek ek yerleştirme için, SANKO Üniversitesi tarafından Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Ofisi hizmet vermeye başladı.

SANKO'lu olmak için, herhangi bir lisans bölümüne yerleşemeyen ancak ek yerleştirme döneminde hala şansı olan öğrenciler SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik bölümleri için tercih yapabilecekler.

Ek yerleştirmede tercih yapacak aday öğrenciler ve aileleri, SANKO Üniversitesi bünyesinde kurulan akademik ve idari bilgilendirme için 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında tanıtım ofisinden detaylı bilgi alabilecekler.

Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO farkını yaşamak isteyen öğrenciler hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu (Cumartesi - Pazar) 10.00-17.00 saatleri arasında tanıtım ofisini ziyaret edilebilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.