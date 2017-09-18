Savaşın çocuklarından büyükelçilere konser

Arapça ve Türkçe şarkıların seslendirildiği konserde, çocuklar büyükelçileri duygulandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Beledisi tarafından yapılan araştırma sonucu tespit edilen 30 Suriyeli çocuktan oluşan Suriyeli Çocuklar Korosu, TİM Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve GAİB tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Büyükelçilerin Gaziantep Buluşması etkinlikleri için Gaziantep’e gelen büyükelçi ve ülke temsilcilerine konser verdi. Erikçe’de düzenlenen konserde Suriyeli Çocuklar Korosundaki çocuklardan biri, "Savaşın Çocuklarından Bir Nefes Türkü” isimli konser öncesi yaptığı Türkçe ve İngilizce yaptığı konuşmada savaşın acı yüzünü Suriye’de yaşadıklarını belirterek, kendilerine sahip çıkan Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Gaziantep halkına ve özellikle Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ayrı ayrı teşekkür eden Suriyeli çocuk Gazianteplilerin kendilerine gösterdiği yakınlık sonucunda Suriye’de yaşadıkları acılarının hafiflediğini ifade etti. Başkan Fatma Şahin’in kendilerine bir anne şefkatiyle yaklaştığını ve bu konunun oluşmasında büyük çabaları bulunduğunu da anlatan Suriyeli çocuk savaşın acı yüzünü seslendirdikleri parçalara yansıttıklarını da sözlerine ekledi. Büyükelçilerin ve ülke temsilcilerinin dikkatle izlediği çocuklar Savaşın Çocuklarından Bir Nefes Türkü konserinde Arapça ve Türkçe şarkılar seslendirerek seslerini dünyaya duyurmaya çalıştı.

Büyükelçiler ve beraberlerindeki heyetler Suriyeli Çocuklar Korosunun "Savaşın Çocuklarından Bir Nefes Türkü" konserinden bir hayli etkilenerek ayakta alkışladılar. Konukların duygulu anlar yaşadığı mini konserde Arapça parçaların yanı sıra Gaziantep Türkülerinin de seslendirilmesi dikkat çekti.

Savaşın Çocuklarından Bir Nefes Türkü örnek bir proje

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriyeli Çocuklar Korosunun 2017 yılı mart ayında kurulan koro, Suriyeli çocukların eğitim gördüğü okullarda yapılan seçmeler sonucunda belirlenen çocuklarla başladı. Eğitimlerin hafta sonları 4 ay boyunca düzenli olarak devam eden koro, Dr. Hakan Tatyüz’ün koordinatörlüğünde Duygu Ateş’ in yönetiminde çalışıyor. 30 çocuğun yer aldığı koro ilk konseri Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında gerçekleştirdi.

Suriyeli Çocuklar Korosu Türkçe ve Arapça şarkıların yanı sıra ilahiler de okuyor.