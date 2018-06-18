Şehitkamil Belediyesi, Çölyak hastalarını unutmuyor

9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paket glutensiz makarna dağıtımı, 425 çölyak hastasının yüzünü güldürdü.

Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, Haziran ayı içerisinde de tespit edilen 425 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan toplam 3 bin 825 kilogram glutensiz un ve toplam 850 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’na gelen aileler, sırasıyla yardım paketlerini aldı.

Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren 6 çocuk annesi Hatice Asi, “Çölyak hastası olan bir kızım var. Onun hastalığından dolayı glutensiz una ihtiyacımız vardı. Yardımı yapılan un ve makarna marketlerde çok pahalı olduğu için çoğu zaman maddi imkansızlıklardan dolayı almakta zorluk çekiyoruz. Belediyemizin çölyak hastalarına glütensiz un dağıtımını duyduk. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’na müracaat ettik. Yapılan işlemlerden sonra hasta olan kızım için un almaya hak kazandık. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, her 3 ayda bir 9 kilo glütensiz un ve 2 paket makarna dağıtımı yapıyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.