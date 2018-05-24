Şehitkamil, dar gelirli ailelere umut oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan gıda yardımı, bu yıl 10 bin dar gelirli aileye ulaşacak.

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan ayı içerisinde dar gelirli ailelerin umudu oldu. Her yıl Ramazan ayında düzenli olarak yapılan gıda yardımı bu yıl 10 bin dar gelirli aileye yapılacak. Ramazan ayı içerisinde gıda yardım kolileri tüm ailelerin evlerine teslim edilecek. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan dar gelirli ailelere ulaştırılan gıda yardım kolisi içerisinde: 5 kilogram pirinç, 5 kilogram şeker, 5 kilogram kırmızı mercimek, 5 kilogram makarna, 5 kilogram bulgur ve 5 litre ayçiçek yağı bulunuyor. Yardım dolayısıyla mutlu olduklarını ifade eden aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Ailelerimize faydası olacağını düşünüyorum

Yapılan yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Necati Yılmaz, “Şehitkamil Belediyemizin her sene olduğu gibi bu sene de gıda yardım dağıtımı başladı. İnşallah, Ramazan ayı içerisinde bu yardım paketlerinin tamamı dağıtılacak. Dağıtılan yardım paketleri içerisinde: pirinç, şeker, kırmızı mercimek, makarna, bulgur, ayçiçek yağı gibi gıda maddeleri bulunuyor. Dağıtılan yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi insanlarımıza bir nebze de olsa faydası olacağını düşünüyorum. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine bu konudaki hizmetlerinden dolayı mahallem adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.