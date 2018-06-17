Şehitkamil, halkın sağlığı için çalışıyor

Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı çalışan yıkama ve dezenfekte ekibi, sokak sokak dolaşarak, caddelere bırakılmış çöp konteynerlerini insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediyor. Böylelikle çöp konteynerlerini kullanan vatandaşlar, mikrop, sivrisinek ve haşerelere karşı korunmuş oluyor. Her gün yüzlerce adet konteyneri temizleyen ekiplerin çalışması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biri de çöp konteynerleri. Özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinin çevreye saçtığı kötü kokulardan ve bakterilerden halkımızın rahatsız olmaması amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini belediyemize ait yıkama aracı ile düzenli olarak yıkıyor ve ilaçlıyor. Yürüttüğümüz bu çalışma ile çöp konteynerlerinde bakteri, mikrop, sivrisinek, haşere ve kötü kokunun oluşmasını önlemiş oluyoruz. Bu çalışmamızı düzenli bir şekilde her mahallemizde sürdürüyoruz. Aynı zamanda uyguladığımız programın dışında vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek, ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Yaptığımız her çalışmada halkımızın sağlığını, rahatını ve huzurunu düşünüyoruz. Bu yönde yürüteceğimiz çalışmalar aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.

“Elinden gelen gayreti gösteriyor”

Yapılan çalışmalardan memnun kaldığını ifade eden vatandaşlar ise, Şehitkamil Belediyemizin çöp konteynerlerinde yapmış olduğu dezenfekte çalışmalarından dolayı memnunuz. Burada insanlarımız çöp konteynerlerine çöplerini bırakırken mikrop ve haşereler bulaşmaması için bu tür çalışmaları her zaman olumlu buluyoruz. Halk sağlığına önem veren Şehitkamil Belediyemiz, bizlerin herhangi bir sorunla karşılaşmamamız için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.