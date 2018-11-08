Şehitkamil'de 13 bin fidan daha dikilecek

Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi'nde oluşturulacak. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Tüm vatandaşlarımızı 9 Kasım Cuma günü Arıl Mahallemizde gerçekleştireceğimiz fidan dikim törenine davet ediyorum” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil” projesi kapsamında her yıl mart ve kasım ayında yapılan fidan dikimleri devam ediyor. Yeni dikilecek fidanlarla 17. Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi'nde hayat bulacak. Yaklaşık 250 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan 17. Etap Şehitkamil Ormanı'nın hazırlıklarında sona gelindi. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerinde 13 bin fidan daha toprakla buluşturulacak.

1 Milyon 506 bin 722 metrekare alanda 151 bin 763 adet fidan

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hedeflerinin gelecek nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe oluşturma olduğunu söyledi. Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren çok önemli bulduğumuz hizmetlerin başında yeşillendirme çalışmaları gelmektedir. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz fidan dikim çalışmalarımızı görev süremiz boyunca sürdüreceğiz. Amacımız bizden sonraki nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe bırakmaktır. Bu konuda elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Mart ayı içerisinde 16. Etap Şehitkamil Ormanı'nı oluşturmuştuk. Şehitkamil Belediyesi olarak Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğumuz 16 etap ormanda toplam 1 milyon 506 bin 722 metrekare alanda 151 bin 763 adet fidanı toprakla buluşturmuştuk. 17. Etap Şehitkamil Ormanı için de tüm hazırlıklar yapıldı. Tüm vatandaşlarımızı 9 Kasım Cuma günü Arıl Mahallesinde saat 10.00'da düzenleyeceğimiz ağaçlandırma programına davet ediyorum. Vatandaşlarımızla el ele gelecek nesiller için 13 bin fidanı daha toprakla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.