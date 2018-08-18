Şehitkamil’de 250 bin kurban poşeti dağıtıldı

Dağıtılan poşet desteğinden dolayı vatandaşlar memnun kaldı.

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı’nda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için kurban poşeti dağıttı. Şehitkamil Belediyesi ekiplerinin tek tek dağıttığı kurban poşetleri, vatandaşların yüzünü güldürdü. Bunun yanı sıra, ilçe genelindeki tüm muhtarlıklara da dağıtılan kurban poşetleri mahalle muhtarları tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Toplamda dağıtılan 250 bin adet kurban poşeti, çevre kirliliğinin önlenmesinde büyük katkı sağlayacak.

Dağıtımlar sürüyor

Dağıtılan kurban poşetlerinin güzel bir hizmet olduğunu kaydeden Burak Mahalle Muhtarı Hanifi Özkesen, dağıtımların Bayram gününde de devam edeceğini belirterek, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların huzuru için en ufak detayına kadar her türlü hizmeti düşünüyor. Şehitkamil Belediyemiz her bayram olduğu gibi bu kurban bayramı öncesi de vatandaşlarımızın poşet sorunu yaşamaması için şimdiden poşet dağıtımına başladı. Mahalle muhtarı olarak bizler de mahallemizde ikamet eden sakinlerimize kurban bayramına kadar poşetleri dağıtacağız. Vatandaşlarımız bayram süresince hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız belediyemizin tahsis ettiği kurban kesim yerlerinde temiz ve hijyen içerisinde kurbanlarını kesecekler. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın şimdiden kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Vatandaşlar memnun

Şehitkamil Belediyesi tarafından her yıl kurban poşeti dağıtıldığını dile getiren esnaflar ise şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediyemiz, Kurban Bayramı’nda sıkıntı yaşamamamız için poşet dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtılan bu poşetler, gerçekten çok işimize yarıyor. Çünkü kurban kesimi sonrası oluşan atıkları bu poşetlerde muhafaza ediyoruz. Hem çevre temizliği adına hem de hijyen adına bu poşetler işimize çok yarıyor. Bayramda poşet sıkıntısı yaşamayacağız. Geçtiğimiz yıl da yine belediyemiz tarafından poşet dağıtılmıştı ve bu poşetler çok işimize yaramıştı. Bu yıl

da yine dağıtılan poşetlerden dolayı Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.”