Şehitkamil’deki spor günleri büyük ilgi gördü

Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda çocuklar, kendileri için oluşturulan beceri koordinasyon parkurları ve çocuk oyunları istasyonlarında gönüllerince eğlendi.

Fıstıklık Parkında yoğun katılımla başlayan Şehitkamil’de Spor Günleri etkinliğinde sağlıklı yaşam yürüyüşleri, geleneksel çocuk oyunları, ip atlama ve halat çekme yarışları, mini kaleye penaltı atma yarışmaları, mini basketbol ve sportif beceri koordinasyon parkurları çocukların ve gençlerin büyük ilgisini ve beğenisini topladı. Çocuklarının katıldığı etkinliklerden büyük keyif alan velilerin mutluğu yüzlerine yansırken yapılan gösteriler ve yarışmalar sonrasında katılımcı sporculara etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, günün anısını yaşatacak çeşitli hediyeler armağan etti.

Spor yapmak isteyen herkese imkan sağlıyoruz"

Yıl boyunca sağlığını korumak, formda kalmak, hareketli bir yaşama adım atmak isteyen 7’den 70’e herkese birbirinden farklı alternatiflerle spor yapma imkanı sunduklarını ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi sağlıklı ve hareketli bir yaşama özendirmek adına sportif faaliyetlerimizi her geçen gün yaygınlaştırarak sürdürüyoruz. Spor merkezlerimiz ve spor okullarımız dört mevsim sürekli eğitim esasına göre binlerce vatandaşımıza hizmet veriyor. Bunlara ek olarak ulaşamadığımız çocuklarımıza ve gençlerimizi sporla buluşturmak, hareketli yaşamın önemini anlatmak ve tüm vatandaşlarımızı sportif faaliyetlerimizden haberdar etmek amacıyla Şehitkamil’de Spor Günleri etkinliğini başlattık. Bu gün Fıstıklık Mahallemizdeyiz. Mevsim şartlarının el verdiği ölçüde her hafta iki farklı mahallemizde etkinlikler devam edecek. Antrenör arkadaşlarımız sağ olsunlar özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunun neticesinde ise tüm çocuklarımız ve gençlerimiz katıldıkları etkinliklerde mutlu bir şekilde ayrılıyor. Sportif etkinlikler, toplumsal dayanışmayı ve bütünleşmeyi sağlıyor. Katılımcı sporcularımıza sürekli olarak katıldıkları faaliyetlerde mutlak kazanma duygusunu ikinci plana itmelerini ve ön plana centilmenlik ruhunu çıkmalarını gerektiğini anlatıyoruz. Spor kültürünün en önemli unsuru olan fair play yani adil oyun ruhu sporcularımızın sosyal hayatta saygın, sevilen ve başarılı bir olmalarına büyük katkı sağlıyor. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve çocuklarını sportif faaliyetlere yönlendiren değerli velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliklerde çok eğlendik

Şehitkamil’de Spor Günleri etkinliğine katılan minik sporcular, kendileri için hazırlanan renkli parkurlarda ve çekişmeli geçen yarışmalarda çok eğlendiklerini söyledi. Katılımcı sporcular, etkinlikle ilgili, "Böyle eğlenceli bir faaliyetin mahallemizde yapılması bizleri çok mutlu etti. Parkurlar, yarışmalar oldukça zorlu ama çok eğlenceli, tüm istasyonlarda büyük keyif aldık. Bu etkinliklerin mahallemizde sürekli olmasını arzu ediyoruz. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve armağanlarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve hocalarımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinliler esnasında umut vaat eden sporculara Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, madalya takdim etti.