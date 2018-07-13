Sık görülen ama geç başvurulan hastalık: Hemoroid

Dr. İlker Pala, halk arasında basur olarak bilinen hemoroidin çok sık görülen ancak insanların doktora genellikle geç evrelerde başvurduğu bir hastalık olduğunu söyledi.

Op. Dr. İlker Pala, hemoroidin sık görülmesine ve bilinmesine rağmen hekime geç evrede başvuruda bulunulan bir hastalık olduğunu kaydetti. Pala sıklıkla ıkınma, tuvalete çıkmada zorluk hemoroid nedeni olabildiğini belirterek, hastalığın makat bölgesinde normalde bulunan damarsal yapıların genişlemesi olduğunu dile getirdi.

Pala, “Sağlıklı bireylerde makat bölgesindeki kanlanmadan sorumlu olan bu yapılar çeşitli nedenlerle genişlerse hemoroid hastalığı karşımıza çıkmaktadır. En sık belirti makat bölgesinde ele gelen şişliklerdir. Özellikle hastalar tarafından taharet alma sırasında fark edilirler. Bu şişliklerin ileri derecede büyüdüğü durumlarda tuvalet ihtiyacı ağrılı şekilde giderilir. Diğer bir belirti ise kanamadır. Hemoroidal hastalıkta, makatta bulunan bu yapılardan kan sızıntısı olabilir. Tuvalet ihtiyacı sonrası veya normal zamanlarda da makattan kanama olabilir. Hemoroitler şiş durumda olduğunda veya içerisinde kan pıhtısı oluştuğunda ağrılı hale gelebilirler. Trombozehemoroid dediğimiz bu durum cerrahi bir acil durumdur ve müdahale gerektirir” dedi.

En çok kabızlıkla ortaya çıkıyor

Hemoroidin en çok kabızlık ve ıkınma ile ortaya çıktığını dile getiren Opr. Dr. İlker Pala, “Çeşitli nedenlerle kabızlık oluştuğunda, büyük abdest kıvamı sertleştiğinde tuvalet sırasında makattaki basınç artar ve hemoroidal hastalık oluşumuna zemin hazırlanır. Tuvalette uzun süre geçirmek ve uzun süre ıkınmak da hemoroidal hastalık gelişimi için risk faktörüdür. Karın içi basıncı arttıran her türlü hastalık hemoroid oluşumuna yol açabilir. Gebelikte de çok sık görülür. Toplardamarları tutan hastalıklarda da hemoroidler aslında birer toplardamar yapısı olduğu için etkilenebilirler" şeklinde konuştu.

Hemoroidin tedavisi

Hemoroid tedavisi hakkında da bilgi veren MMT Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İlker Pala, "Erken evre hemoroitlerde ilaç tedavisi tercih edilir. Ağızdan ve haricen verilen ilaçlar ile hastalığın neden olduğu sıkıntılar giderilmeye çalışılır. İlerlemiş vakalarda, ağrılı ve kanamalı olgularda cerrahi tedavi gerekebilmektedir. En önemli nokta herhangi bir belirti, sıkıntı olduğunda utanmadan sıkılmadan doktora başvurmak gerekir. Bazen hemoroiddir veya önemsiz bir şeydir denilen basit belirtiler, kalın bağırsak kanseri gibi çok ciddi hastalıkları habercisi olabilmektedir. Tüm belirtilerin nedenleri titizlikle ortaya konmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hastalığa ne iyi gelir

Hemoroidden korunmak için öncelikle kabızlıktan korunulması gerektiğini dile getiren Opr. Dr. İlker Pala, "Lifli gıdalarla beraber bol su tüketirsek hemoroid oluşumunu engelleyebiliriz. Sportif bir yaşam, bol hareket de hemoroidal hastalıklardan koruyucu etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Düzenli bir tuvalet alışkanlığı çok önemlidir. Her gün belli bir saatte veya 2-3 günde bir tuvalete çıkılması idealdir. Bu süre uzadığında kabızlık oluşmakta ve makat bölgesi hastalıkları açısından risk oluşturmaktadır" diye konuştu.