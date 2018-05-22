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22 Mayıs 2018 15:36

Sınır ötesinde kurulan mutfakta 3 bin kişiye iftar çıkarılıyor

İmkander Gaziantep temsilciliği ile sınır ötesinde kurulan mutfakta günlük 3 bin kişilik iftar yemeği hazırlanıyor.

Sınır ötesinde kurulan mutfakta 3 bin kişiye iftar çıkarılıyor

22 Mayıs 2018 15:36

Doğu Gutalıların yoğunlukta olduğu Suriyelilere verilen iftar yemeğinin Ramazan ayından sonra da devam etmesi planlanıyor.


İmkander Gaziantep Temsilcisi Said Gökdere, türkiye’deki gönüllü ve yardım sever vatandaşların desteği ile sınırın Suriye tarafında 3 bin kişi kapasiteli mutfak kuruldu. Mutfakta Ramazan ayı nedeniyle sahur ve iftar yemeği hazırlanırken, mutfaktan ise özellikle Doğu Gutalılar olmak üzere Suriyeliler yararlanıyor. Afrika’daki Müslümanlara yönelik de yardım kampanyaları düzenlediklerini belirten Said Gökdere, Türkiye’deki tüm yardım severlere çağrıda bulunarak, "Suriye’de kurmuş olduğumuz mutfakta günlük 3 bin kişiye, her gün yemek çıkarıyoruz. ramazan ayı boyu devam ettireceğiz. İnşallah 12 ay bu hizmeti vermek istiyoruz. Bize destek verilirse, kardeşlerimize yardımcı olacağız. yemeklerini, iftarlarını ulaştırmış olacağız. Orada özellikle Guta’dan gelen kardeşlerimiz oluyor" diye konuştu.




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