Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 11:50

Sosyal medyada ’Ben Antep’im’ fırtınası

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kendi sesiyle, geçmişten günümüze Gaziantep’in anlatıldığı ’Ben Antep’im’ adlı film sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada ’Ben Antep’im’ fırtınası

19 Ağustos 2018 11:50

Sosyal medya mecralarında organik olarak paylaşılan film, yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.


Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapan, şu anda da Gaziantep Büyükşehir Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığını bir arada yürüten Fatma Şahin’in hem seslendirip hem de kısa bir bölümünde yer aldığı film Gaziantep’i ve Gaziantep insanını anlatıyor. Şahin, filmde, “Ben burada doğdum. Bu topraklarda, bu yağmurlarda büyüdüm. Buranın rüzgârı, buranın kokusu benim. Burada öğrendim memleket nedir, vatan nedir, sevda nedir. Çocukken koşturduğum dar eski evlerin arasında başladı ilk arkadaşlıklarım” mısralarıyla başlayan ’Ben Antep’im" filmi tamamıyla Gaziantep’te, Gazianteplilerin katılımıyla çekildi.


Şahin’in seslendirmesini yaptığı metnin devamında ise emeğin, çabanın, inanarak mücadele etmenin, dürüstlüğün ve ahlakın önemi anlatılıyor. Şahin videoda, "İlk kez burada öğrendim emeğin ne denli değerli olduğunu, çaba gösterdiğinde birin nasıl bin verdiğini, mücadele ede ede kazanmayı, inanırsan başaramayacağın hiçbir şey olmadığını burada gördüm. Dürüstlüğün, ahlakın hayattaki en büyük erdem olduğunu, zenginlik dediğinin bir arada olmak olduğunu bu şehirde öğrendim" diye konuşuyor.


Tanıtım filminin devamında yine Başkan Şahin’in seslendirmesiyle, "Buranın tadı, buranın lezzeti, buranın baharatı, buranın esnafı, buranın bakırcısı, buranın kutnucusu benim. Ben binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı, ben bu şehrin geleceği, ben bu şehrin yeni yüzü, ben dünyanın en güzel coğrafyalarından biri, ben Antep’im, Ben Gaziantep’im" sözleriyle de Gaziantep’in tarihinden, kültüründen, esnaf kültüründen, üretici bir şehir olmasından ve binlerce yıllık geçmişinden bahsedilerek, gazi şehrin modern yüzüne ve geleceğine işaret ediliyor.


Tam hali 3 dakika 10 saniye olan ve her kesimden Gazianteplilerin gözünden şehrin değerlerinin aktarıldığı film, çok sayıda övgü aldığı sosyal medya mecralarının yanı sıra anlık mesajlaşma servisleri üzerinden de yoğun şekilde paylaşılmaya devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç