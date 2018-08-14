Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 19:02

Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan şahıslara operasyon

Gaziantep’te sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan şahıslara operasyon

14 Ağustos 2018 19:02


Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanlarının katılımıyla il merkezinde insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda, 4 adet PKK/KCK içerikli yasak yayın kitap, 1 adet PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç