Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan şahıslara operasyon

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanlarının katılımıyla il merkezinde insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda, 4 adet PKK/KCK içerikli yasak yayın kitap, 1 adet PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.