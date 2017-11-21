Spora yeni başlayanlar ile dünya şampiyonları aynı kulüpte

Yeşil-siyahlı kulüpte minik yaşlarda sporla tanışan genç yeteneklerin, sabır ve azimle gerçekleştirdikleri çalışmalarla adeta yıldızları parlıyor.

Son yıllarda Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı lisanslı sporcu sayısı, ulusal ve uluslararası platformda sporcularının ay-yıldızlı formalarla elde ettiği başarılar ve öz kaynaktan yetiştirdiği sporcuların profesyonel spor kulüplerine transferleriyle adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nde başarının sırrı sabır ve azimle belirlenen hedeflere yürümek. Sürdürülebilir spor alışkanlıklarının önemine her fırsatta dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanlığı’nın yürüttüğü spor okullarında minik yaşlarda sporla tanışan sporcu öğrencileri yetenek taraması ve branşa özgü beceri testleriyle müsabık olarak yarışmalarını sağlayan yeşil-siyahlı kulüpte; basketbol, badminton, futbol, satranç ve su sporları branşlarında spora henüz ‘merhaba’ diyen ve dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağı göndere çektiren sporcuların varlığı ilçe genelinde spor kültürünün üst seviyelere çıktığının büyük göstergesi.

Topluma faydalı bireyler ve şampiyon sporcular yetiştiriyoruz

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün işbirliği içerisinde yürüttüğü sportif faaliyetlerle topluma faydalı, sosyal alanda duyarlı ve şampiyon sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil-siyahlı kulüp bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Spor alanında yürüttüğümüz çalışmalarda öncelikli hedefimiz topluma faydalı, sosyal anlamda duyarlı, ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası platformda göndere çektirebilecek sporcular yetiştirebilmek. Bu anlamda kurumlar arası işbirliğiyle farklı projelere imza atıyoruz. İlçenin farklı noktalarında, farklı branşlarda faaliyet gösteren spor okullarımızda ve spor merkezlerimizde spor kültürünü güçlendirmeye gayret ediyoruz. Şu anda temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okullarında henüz 4 yaşında olan öğrencilerimiz sporla tanışırken, bir diğer yanda da Muhammet Emin Bay gibi milli sporcularımız uluslararası arenada dünya şampiyonluklarına kulaç atıyor. Yine futbol akademimizde yeşil sahaya ayak basmanın heyecanını yaşayan minik ayaklar; sabır ve azimle hedef belirleyerek yıldızları parlayan usta kramponlar haline geliyor ve profesyonel kulüplere transfer oluyor. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nde bu güne kadar 27 binin üzerinde sporcu öğrencimiz lisanslandı. İnşallah bu sayılar ilerleyen yıllarda çok daha üst seviyelere ulaşacak. Ben gerek spor okullarımızda gerek spor kulübü bünyesinde spora değer katan tüm teknik ve idari kadroda görev yapan arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Mutlu bir yaşam için spor

Yeşil-siyahlı kulüp bünyesinde faaliyet gösteren sporcu öğrenciler mutlu, kaliteli ve huzurlu bir yaşam için sporun olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Sporcular, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü bünyesinde sportif faaliyetlerde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını, bu kulüpte sportif başarıdan önce hocalarının sosyal ve akademik anlamda gelişimlerine büyük önem verdiklerini kaydetti. Tesislerde bir aile sıcaklığı olduğunu vurgulayan sporcular, farklı branşlarda önemli hedefleri olduğunu ifade etti. Sporcular, Gaziantep’i faaliyet gösterdikleri her mecrada başarıyla temsil etmek istediklerini dile getirdi.