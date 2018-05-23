Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşleri sürüyor

Onarılarak hizmete giren Karkamış Gümrük Kapısı bayram ziyareti için Suriyelilere ilk kez açıldı.

Türkiye’de ikamet eden Suriyeliler göç idaresinden alınan izinlerle Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki gümrük kapısından Suriye’nin Cerablus bölgesine geçiş yapıyor. Suriye’de yaşanan savaşın ardından ilk kez bayram ziyareti için geçişlerin yapıldığı Karkamış Gümrük Kapısı’nda iki gündür hareketlilik yaşanıyor. İki günde yaklaşık 600 Suriyeli, ülkelerine geri döndü. Son derece modern ve teknolojik gümrük kapısından Suriyeli vatandaşların ülkelerine rahat ve güvenli bir şekilde geçmeleri için gerekli işlemler hızla ve titizlikle yürütülüyor.

Önce sağlık kontrolü

Ülkelerine dönmek için Karkamış Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, kurulan çadırlarda sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından ise diğer belgeleri kontrol edilen Suriyeliler, Türkiye’den verilen geçici kimlik kartlarını bıraktıktan sonra ülkelerine geçebiliyor.

Uzun süredir yaşadıkları Türkiye’den iç savaşın devam ettiği ülkelerine ayak basan Suriyeliler büyük heyecan yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür eden Suriyeliler, "Uzun bir aradan sonra ilk kez ülkemize dönüyoruz çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, devletimize teşekkür ederiz. Son derece hızlı ve modern ortamlarda işlemlerimiz yürütülüyor" diye konuştu.

Çoğu Suriye’de kalmak istiyor

Öte yandan, ülkelerine gidenlerin çoğu Suriye’de kalmak istediklerini belirterek, "Türkiye’den ayrılırken üzülüyoruz. Ama diğer tarafta ise bizim vatanımız var. Türkiye’ye bu imkanı tanıdığı için, bize bugüne kadar gösterdikleri misafirlik için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, toplam 20 bin kişinin Karkamış Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye geçmesi bekleniyor