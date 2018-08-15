Tahmazoğlu, Kur’anı Kerim Kursu öğrencilerinin mezuniyetine katıldı

Yıl Mahallesindeki Osmanlı Cami Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin mezuniyet programına katıldı.

Yaz boyunca Osmanlı Camii’deki Kur’an-ı Kerim kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen törenle mezun oldu. Programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı. Öğrencilerin söyledikleri ilahilere eşlik eden ve öğrencileri tebrik eden Tahmazoğlu, öğrencilere hediye vermeyi de ihmal etmedi. Programda konuşan Tahmazoğlu, "Kur’an-ı Kerim öğrenen bütün öğrencilerimizi, kursta eğitim veren bütün öğretmenlerimizi ve bütün velilerimizi tebrik ediyorum. Allah bu işte emeği olan herkesten razı olsun. Ayrıca vatan için, millet için böyle hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için, çocuklarını camilere, kurslara gönderdikleri için bütün ailelere çok teşekkür ediyorum. Bizler de Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizi bu güzel başarılarından dolayı ödüllendiriyoruz. Başarılarını teşvik etmek için birçok alanda başarı gösteren öğrencilerimize hediyeler veriyoruz. Çam sakızı, çoban armağanı bütün öğrencilerimize dün cami hocamızla konuştuğumuz gibi top hediye ediyoruz. Ayrıca her öğrencimize de birer tane forma veriyoruz. Onları hocamıza teslim edeceğiz, hocamız da size dağıtacak" dedi.