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19 Ağustos 2018 12:13

Tahmazoğlu, personelleriyle bayramlaştı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personelleriyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Tahmazoğlu, personelleriyle bayramlaştı

19 Ağustos 2018 12:13


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye binası içerisinde müdürlükleri tek tek ziyaret ederek, çalışanlar ile tokalaşıp bayramlarını huzurlu, sağlıklı ve mutlu geçirmeleri temennisinde bulundu.


“Belediye olarak gerekli tedbirleri aldık”


Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için her türlü tedbirin alındığına dikkati çekerek, “Öncelikle yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı’nın anlamı bir biriyle yaklaşmak ve kaynaşmak demek. Bu bayramın hem kendi milletimiz ile hem de İslam aleminin birbiriyle daha sıkı kaynaşmasına vesile olmasını diliyorum. Bayram dolayısıyla müdürlüklerimizi gezerek çalışanlarımızın bayramını kutladık. Hepsine iyi bir bayram geçirmesini diliyorum. Ayrıca birçok arkadaşımızla birlikte vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı rahat geçirmesi için görev başında olacağız. Bayramla ilgili her türlü tedbir belediyemiz tarafından alınmış durumda” dedi.




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