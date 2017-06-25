Tahmazoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

Bayram Namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu Cami’nde kılarak vatandaşlarla bayramlaşan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Tahmazoğlu, daha sonra Ulu Camiye geçerek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramı vatandaşlarla kutladı

Arefe günü Huzurevi ve Yeşilkent Mezarlığını ziyaret ederek, buradaki yaşlıları ve mezar ziyaretine gelenlerle bayramlaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Mübarek Ramazan Ayını tamamladık. Ramazan Ayı içerisinde oruçlarımızı tuttuk, teravihlerimizi kıldık. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin inşallah. Sonunda mübarek Bayrama ulaştık. Bugünde öğleden önce partimizde ve öğle namazına müteakipte Ulu Camide bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmak ve kutlamak nasip eylesin inşallah” dedi.