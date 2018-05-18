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18 Mayıs 2018 12:52

Tahmazoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tahmazoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2018 12:52


Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mesajında gençliğin, milletin gücü ve yarınları olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının bütün ülkeye yayılarak büyük bir mücadeleyi başlattığını hatırlattı. Mücadelenin inanç, azim ve kararlılıkla yürütülerek eşi benzeri olmayan bir zafere dönüştüğünü vurgulayan Tahmazoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu zaferi ülkemizin geleceği olan gençlerimize bayram olarak hediye etmiştir. Çünkü gençlik, milletlerin gücüdür ve yarınlarıdır. Bu durum, özellikle bizim gibi nüfusunun büyük bir bölümü genç ve dinamik olan bir ülke açısından çok daha farklı bir boyut taşımaktadır. Bu nedenledir ki gençlerimizin yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek ve karşılarına çıkabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeleri şarttır" ifadelerini kullandı.




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