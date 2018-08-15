Taylan Ankara Büyükelçisi GSO’yu ziyaret etti

İkili ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği konularının görüşüldüğü ziyarette, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Gaziantep’in 177 ülkeye ihracat yaptığını ve üretim yapısıyla Tayland ile ticaret hacminin daha da geliştirileceğini söyledi.

Akınal, Gaziantep’in sanayi altyapısı ve ihracatına dikkat çekerek Taylandlı yatırımcıların Gaziantep üzerinden Avrupa pazarına çok daha kolay ulaşabileceklerini kaydetti. Şahinbey-Polateli OSB’nin yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu da belirten Akınal, İskenderun Limanı’nın 80 kilometreye düşmesi ile mesafelerin çok daha kısalacağını belirtti. Gaziantep’in gıdadan tekstile kadar Tayland’a hitap edebilecek geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu dile getiren Akınal, “Gaziantep olarak 5 farklı OSB’de üretim yapıyoruz. 177 ülkeye 6,5 milyar dolar ihracatımız söz konusu. Gıda, tekstil, kimya, plastik, ayakkabı gibi üretim çeşitliliği ile Tayland’ın taleplerini de kolaylıkla karşılayabiliriz. Ticari ilişkilerimizi geliştirmek için karşılıklı fuar organizasyonları ve sektörel geziler düzenleyebiliriz” dedi.

Phantipha Lamsudha Ekarohıt de konuşmasında Gaziantep’in sanayisi, ticareti ve turizmi ile çok önemli bir şehir olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Biz yeni işbirlikleri ile ticaret hacmimizi çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Türkiye ile Tayland arasında önümüzdeki yıl serbest ticaret anlaşılması yapılmasını bekliyoruz. Bu anlaşma ile birlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkiler yeni bir boyut kazanacak ve daha da gelişecek. Gaziantep ile de çok güzel bir bağ kurduk ve ilerleyen süreçte de ilişkilerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz.”

Konuşmaların ardından Akınal ziyaret anısına Büyükelçi Phantipha Lamsudha Ekarohit’e yöresel işlemeli kahve takımı hediye etti.