Taylandlı turistler rotayı Gaziantep’e çevirecek

Görüşmede, Tayland ile Gaziantep arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Taylandlı turistlere yönelik günübirlik gezilerin düzenlenmesi için Şahin ve Ekarohit ortak çalışma kararı aldı. Şahin, Tayland Ankara Büyükelçiliği görevine getirilen Phantipha Lamsudha Ekarohit’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Şehrimizin en büyük özelliği, Dünya’nın en eski 20 şehrinden biri olmasıdır. Dünya Bankası’na göre Dünya’nın en rekabetçi 7 şehrinden biriyiz. İhracat kapasitesiyle ülkenin 6’ncı büyük ekonomi ve sanayi şehriyiz. 5 antik kentiyle Zeugma, yesemek ve kasteller gibi yeraltı ve yerüstü zenginliğiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun daimi listesine alınmış, Dünya’nın en güzel müzeleri olan kültür ve sanat şehriyiz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 116 şehir arasında yer almayı başaran şehrimizin en güçlü tarafı gastronomidir. Kapadokya’ya, Ege’ye ve Akdeniz’e gelen güneş, kum ve denize turistlerin bu bölgeye gelip tarihi dokuyu, kültürel dokuyu bu lezzeti tatmasını çok arzu ediyoruz. Büyükelçimizin burada olmasıyla bu alandaki işbirliğimizi kuvvetlendireceğiz” dedi.

Büyükelçi Ekarohit: “Gaziantep ziyaret edilmesi gereken bir şehir”

Tayland Ankara Büyükelçiliği görevine atandıktan sonra Türkiye’nin önemli şehirlerin gezmeye başladığını aktaran Büyükelçi Phantipha Lamsudha Ekarohit ise, Türkiye’de gezilecek şehirler arasında Gaziantep’in ilk sıralarda yerini aldığını söyledi.

Kentin en çok Suriyeli mültecilere yardım ettiğini öğrendiğini aktaran Ekarohit, bu açıdan yürütülen çalışmaları takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Türkiye’nin en büyük ihracatçı şehirlerinden bir tanesi olan Gaziantep’te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren büyükelçi Ekarohit, “Bu ziyaretimizin amacı iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmektir. İki ülke arasındaki serbest ticaret antlaşması sayesinde, Gaziantep’in faydası çok fazla olacaktır. Taylandlı ve Türk ihracatçılarını bir araya getirerek potansiyeli artırmak istiyoruz. Bu tür ziyaretler ticari ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tayland ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yıldönümü olduğun hatırlatan Ekarohit, “Bu yüzden çok faaliyetlerimiz olacak. Hem turizm hem de ticari açıdan gelişmelerin olacağına inanıyoruz. Geçen yıl, 25 bin Taylandlı Türkiye’yi ziyaret etti. Taylandlılar için Türkiye çekici geliyor. Bu sene Türkiye’ye gelecek Taylandlı sayısının artmasını bekliyoruz. Gaziantep’e yönelik tur organize eder firmalar, Taylandlıları bilgilendirirse daha iyi olur. İki ülke arasında vize olmaması da büyük bir avantaj” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve Büyükelçi Ekarohit birbirine karşılıklı hediye verdi.