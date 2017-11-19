GTO’da düzenlenen seminere tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve TOBB yetkilileri katıldı.

Seminerin açış konuşmasını yapan TOBB Temsilcisi Perviz Özdündar, Kahramanmaraş’ta başlattıkları Ar-Ge ve Tasarım Seminerlerinin Çorlu, Denizli, Adana, İzmir, İstanbul’dan sonra yedincisini Gaziantep’te gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özdündar, bu seminerlerin TOBB sorumluluğunda “Tekstil, Hazır Giyim Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı” gereği sektörde faaliyet gösteren firmalara Ar-Ge, Tasarım destekleri ve proje verme konusunda seminerler verilmesi maddesi kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Seminere, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen katılan Ekrem Türker, Bakanlığın Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri hakkında ve bu kapsamda verdikleri teşvik ile istisnalar kapsamında bilgi verdi.

KOSGEB adına katılan KOBİ Uzmanı Cuma Delioğlu da KOSGEB destekleri ve bu desteklere ilişkin başvuru yöntemleri hakkında bilgi aktardı.

KOBİ’lere yönelik destek ve teşvikler hakkında bilgi verildikten sonra İpekyolu Kalkınma Ajansı temsilcisi Ahmet Pekyürek tarafından bu araçlardan faydalanmak için hazırlanacak projelere yönelik proje döngüsü ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ve bugüne kadar verilen desteklerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destek ve teşvikler ile proje döngüsü semineri sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Konuşmacılar sektör temsilcilerinin sorularını da cevaplandırdı.

Seminerde konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, firmaların büyümesi ve gelişmesine dönük KOSGEB VE TÜBİTAK’ın AR-GE, İnovasyon ve tasarıma dönük çok sayıda destek programının yanında Ekonomi Bakanlığı’nın da sektörel kümelenme faaliyetlerine önemli teşvik ve destekler sunduğunu söyledi.

Tekstil sektörünün Gaziantep ekonomisinde önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çeken Hıdıroğlu, “Gaziantep ekonomisi ancak işletmelerin daha da büyümesi ile bulunduğu noktadan daha iyi bir konuma gelecektir. Yaşadığımız çağda AR-GE ve inovasyonla rekabette büyük üstünlük sağlanabilmektedir. Ülke olarak sanayi ve üretimde bir üst lige çıkma mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelede en önemli avantajı AR-GE ve inovasyonla sağlayabileceğiz. Üretim hacmimizin ve kalitemizin yükseltilmesi ve katma değer sağlanmasında AR-GE ve inovasyon önemli rol oynamaktadır. Gaziantep tekstil sektörü açısından çok güçlü bir kenttir. Gaziantep’te tekstil ve tekstile bağlı birçok sektör hızla büyümüş ve büyümeye devam etmektedir.

Ülkemizin istihdam sorununu çözmek, ithalata bağımlılığı azaltmak, emek-yoğun üretimden bilgi-yoğun üretim ve teknolojiye geçişi sağlamak ve başarılı olmak için öncelikle AR-GE, inovasyon ve tasarımda başarı sağlanması gerekmektedir. Hükumetimiz bilgi, teknoloji ve ihracat odaklı bir büyüme için çok çeşitli teşvik ve destekler sağlamaktadır. İhracatın finansmanı için Eximbank kredileri ve tutarları oldukça yükseltilmiştir. KOSGEB VE TÜBİTAK’ın AR-GE, inovasyon ve tasarıma dönük çok sayıda destek programının yanında Ekonomi Bakanlığımız da sektörel kümelenme faaliyetlerine önemli teşvik ve destekler sunmaktadır” dedi.