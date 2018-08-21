Trafik ekiplerinden şekerli kolonyalı yol uygulaması

Karadağ geçidi olarak adlandırılan mevkide İlçe Emniyet Amirliği ise ilçe çıkışında arama noktası oluşturarak bayramda özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sürücüler uyarılarda bulundu.

Şeker ve kolonya ikramlarında bulunarak trafik kurallarına uyulması ve dikkatli olması hususunda uyaran ekipleri de vatandaşlar güler yüz ile karşıladı.

Polis ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamasından memnun kalan sürücüler ise ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerden dolayı kendilerini güvende hissettirdiği için memnuniyetle karşıladıklarını belirterek teşekkür etti.