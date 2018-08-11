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11 Ağustos 2018 11:08

Türkiye Hokey Fedarasyonu’ndan döviz bozdurma çağrısına destek

Türkiye Hokey Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine döviz hesabında bulunan 25 bin Euro’yu Türk Lirasına çevirdi.

Türkiye Hokey Fedarasyonu’ndan döviz bozdurma çağrısına destek

11 Ağustos 2018 11:08

Federasyon Başkanı Sadık Karakan, "Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler yine başaramayacak, hüsrana uğrayacaklar" dedi.


Döviz kurundaki hareketlilik ülke gündemini belirlemeye devam ederken, Türkiye Hokey Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine harekete geçti. Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, uluslararası şampiyonalardan elde edilen katılım bedellerinden oluşan bankadaki 25 bin Euro’yu Türk Lirasına çevirdiklerini açıkladı. Başkan Karakan, Türkiye’nin bu ekonomik savaşı kazanacağını belirterek, "Hiçbir güç Türk milletine boyun eğdiremeyecektir" ifadelerini kullandı.


"Bu savaşı kazanacağız"


Ekonomik manipülasyonlarla Türk milletine diz çöktüreceklerini sananların bir kez daha yanılacağını ifade eden Karakan, "Ekonomisi güçlü ve uluslararası arenada etkili bir Türkiye istemeyen güçler önce Gezi olayları, sonra 17-25 Aralık, daha sonra da 15 Temmuz hain darbe girişimini denediler. Ama bu millet hiçbir hainliğe geçit vermedi. Şimdi ekonomiyle, döviz kuruyla Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar. Bunu isteyenler şunu hiç unutmamalıdır: Kurtuluş Savaşında her türlü imkânsızlığa rağmen yedi düvele karşı savaşan Türk milleti bu savaşı da kazanacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Türkiye’yi ekonomiyle hizaya getirmek isteyenler bir kez daha yanıldıklarını anlayacaklardır. Ülkemize yönelik hiçbir operasyon, hiçbir yaptırım ve hiçbir tehdit yüce Türk Milletinin iradesini yıldıramaz. Bunu çok iyi bilsinler" diye konuştu.


Türkiye’nin bu süreçte daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğuna dikkat çeken Karakan, tüm vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Yastık altındaki dövizinizi Türk Lirasına çevirin" çağrısına uymaya davet etti.




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