Türkiye’nin global eğitim markası GKV büyümeye devam ediyor

Öğretmenlerle uzun uzun sohbet eden Ersoy öğretmenlik mesleğinin önemini anlatarak, Gaziantep Kolej Vakfı’nın 54 yıllık eğitim serüveni hakkında öğretmenlere bilgiler verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ilk kez göreve başlayan öğretmenler Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’u makamında ziyaret ederek, okulun misyonu ve vizyonu hakkında bilgiler aldılar. Ersoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve yeni başlayan öğretmenlere hayırlı olsun dedi. Genç öğretmenlerle uzun uzun sohbet eden Nüket Ersoy, öğretmenlere Gaziantep Kolej Vakfı’nın kuruluş amaçlarını ve 54 yıllık eğitim alanındaki tarihçesinden bahsederek, önemli mesajlar verdi. Ersoy yaptığı değerlendirmede, “Değerli öğretmenlerimiz sizleri Gaziantep Kolej Vakfı ailesinde görmek bizleri mutlu etmiştir. Hepiniz genç ve vizyon sahibi eğitimcilersiniz. 54 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda hedefimiz bilim ve aydınlık, düşmanımız ise cehalet ve karanlıktır. Birçok alanda ciddi sınavlardan geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizin sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmayınız. En önemli varlıklarımız öğrencilerimize Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyet değerlerini, erdemli ve onurlu olmanın, gerçek yurtseverliğin önemiyle ilgili etkili çalışmalar yapacağınızdan eminim. İnanıyoruz ki, sizlerden aldığımız güç ve sahip olduğumuz inançla okullarımız, varlığını ilk günkü heyecanla sonsuza dek sürdürecektir” dedi.

Türkiye’nin eğitim markası GKV’de görev almak onurdur

Göreve yeni başlayan öğretmenler de Nüket Ersoy’u tanımaktan onur duyduklarını ifade ederek, “Eğitim öğretim alanında Türkiye markası olmuş bir kurumda görev almak bizler için en büyük onur. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’la tanışmak hepimiz için yeni bir başlangıç oldu. Efsane bir insanla tanışmak, onunla sohbet etmek, yaşamını ve servetini eğitime adamış böyle bir insanın kuruluşunda görev aldığı ve 54 yıldır hizmet ettiği bir kurumda görev almak hepimizi çok heyecanlandırmıştır” şeklinde konuştular.