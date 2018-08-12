Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 21:12

Vücuduna bisiklet demiri saplanan çocuk kurtarıldı

Gaziantep’te bisikletin arkasındaki demirler bacak arasına saplanan çocuk, önce itfaiye ekiplerinin yardımı, ardından hastanedeki operasyonla kurtarıldı.

Vücuduna bisiklet demiri saplanan çocuk kurtarıldı

12 Ağustos 2018 21:12


Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Pir Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Berat K.’nin bacak arasına henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletin arkasında bulunan sepetin demiri saplandı.


Çevredeki vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hastanede yapılan operasyonla kurtarıldı. Küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Parse error: syntax error, unexpected 'Ekim' (T_STRING) in /var/www/inc/footer.php on line 89