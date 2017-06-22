Yaz spor okulları büyük ilgi görüyor

Sportif çalışmalarına her yıl bir yenisini daha ekleyerek devam eden Şehitkamil Belediyesinde sportif faaliyetler için kayıt kabul sürecinin tamamlanmasına bir hafta kala kontenjanlar neredeyse doldu.

19 Haziran Pazartesi günü eğitimlerine başlayan Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okullarında bir yandan branşlara özgü çalışmalar devam ederken diğer yandan da öğrenci kayıtları büyük bir ilgiyle sürüyor. Basketbol branşında kayıtlar, eğitimler başlamadan günler öncesinde dolarken yaz spor okulları kapsamında çalışmaların gerçekleştirileceği badminton, futbol, temel jimnastik, satranç ve yüzme branşlarında kayıtlar adeta rekora koşuyor. Spor okulu çalışmalarının yanı sıra, Okullar Tatile Minikler Şehitkamil’e projesi, Yaz Gençlik Kampları, Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinlikleri, Yaz Satranç Şenlikleriyle yaz tatilini sportif eğlenceyle geçirmek isteyen binlerce öğrenciyi ağırlayacak olan Şehitkamil Belediyesi, ayı zamanda il genelindeki faal lisanslı sporcu sayının artırılması konusunda yaptığı çalışmaları da hız kesmeden sürdürecek.

’’Binlerce sporcu öğrenci sportif faaliyetlere katılacak’’

Okulların kapanması ile birlikte yaz spor okullarında branşlara özgü eğitimlerin başladığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2017 yaz spor etkinlikleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yıl da geleneksel yaz spor okulu etkinliklerimiz, ilçemizin birçok farklı noktasında yer alan spor merkezlerimizde binlerce sporcu öğrencimizin katılımıyla devam edecek. Kayıt kabul sürecinin gerçekleştirildiği dönemde öğrencilerimizin ve değerli velilerimizin sportif etkinliklere olan ilgisi memnuniyet verici seviyede. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha verimli bir yaz tatili geçirebilmeleri adına her yıl çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek devam ediyoruz. Yaz dönemi için etkinlik takviminde 5 farklı program var. Spor okulları çalışmalarının yanı sıra öğrencilerimizin yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre sportif çalışmalar planladı. Yaz kampları, şenlikler, turnuvalar, sosyal ve kültürel etkinlikler tatil süreci boyunca hız kesmeden sürecek. Tüm öğrencilerimizin mutlu bir tatil dönemini ardından yeni eğitim-öğretim yılına daha moralli başlamalarını arzu ediyoruz. Sportif eğitim çalışmaları ve etkinliklerin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ”

Aile boyu sportif etkinlik

Şehitkamil Belediyesi yaz tatili boyunca çocuklarını sportif etkinliklere yönlendiren anne ve babaları da unutmadı. Ramazan Bayramı sonrasında spor merkezlerinde açılacak yeni seanslarla yetişkinlere yönelik hizmet verecek pilates, step, aerobik, zumba ve fitness branşlarında öğrenci velileri de dahil edecek olan Şehitkamil Belediyesi, bu çalışmasıyla spor yapma kültürün daha geniş kitlere yayılmasında büyük katkı sağlayacak.