Yetkinşekerci’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Yetkinşekerci, mesajında “Geleceğimizin mimarları Öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.

İbrahim Yetkinşekerci, yayımladığı mesajında, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi birer insan olarak yetiştirilerek, geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler ülkemizin geleceğinin de mimarlarıdır” ifadelerine yer verdi. Yetkinşekerci, mesajında Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bugünlere ulaşmasında, 2023 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yol almasında emeği geçmiş bütün öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Özgürlüğü, bağımsızlığı, bizi biz yapan millî ve manevî değerlerimizi, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan, bu değerleri daha da geliştirecek kuşakları yetiştiren öğretmenlerimize, vefa borcumuzu ödemek için ne yapsak azdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları kaliteli bir eğitimle geleceğe hazırlanmış nesillerle aşabileceğine dikkat çeken Yetkinşekerci’nin mesajında, "Ülkemiz öncü ve örnek bir neslin omuzlarında yükselecek, hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabileçektir. Bu nesli geleceğe hazırlayacak olan öğretmenlerimiz aynı zamanda geleceğimizin de mimarıdır. Bu bilinçle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, emekli ve görevleri başında olan öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum. Eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma ve ‘lider ülke Türkiye’ amacı uğrunda fedakarlık ve gayret gösteren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" denildi.