Yolda kalan Sudanlı aileye polis yardım elini uzattı

Sundan’dan bayram ziyaretine gelen ve Gaziantep’te tarihi yerleri gezen 6 kişilik ailenin yer aldığı 27 DOJ 70 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı otoyolunun 40. kilometresinde sol arka tekeri aşırı ısınma nedeniyle yanarak parçalandı. Otoyolda kalan Sudanlı aileye, devriye görevi yapan ve bölgeden geçen Nurdağı Trafik polisleri yardım elini uzattı. Nurdağı Bölge Trafik Amiri Komiser Abdullah Yıldırım ve diğer polisler, yolda mahsur kalan aile için ilçede bulunan bir lastikçiyi arayarak, bölgeye çağırdı. Gelen lastik ustaları tarafından araca yeni bir lastik takıldı.

Türkçe bilmeyen karı koca ve 4 çocukları yeniden araçlarına binerek, polislere ve lastik ustalarına teşekkür ederek, bölgeden ayrıldı.