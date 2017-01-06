15 Temmuz Şehitleri için kan verdiler

Giresun’da 15 Temmuz Şehitleri için Giresun Valiliği ve Türk Kızılayı Giresun Şubesi tarafından “Vatan Sana Kanım Feda” kampanyası düzenlendi.

Düzenlene kampanyaya ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vali Hasan Karahan da kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu.

15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlene kampanyada konuşan Karahan, “Bildiğiniz gibi Kızılay ülke çapında bir kan bağış kampanyası başlattı. ‘Vatan sana kanım feda’ diye. Bizde bu ilimizde dün başlattık kampanya ama bizde bugün fırsat bulduk katıldık. Kampanyada bizimde bir parça katkımız olsun diye buradayız. Giresunumuz kan bağışı konusunda bölge birincisi, iyi bir noktadayız ama ihtiyaç büyük dolayısıyla da bağışların sürekli olması ve ihtiyaç anında hepimizin kana ulaşabilmesi gerekiyor. Kızılayımız bu işi gerçekten çok güzel yapıyor. Sizde gördünüz şartlar çok uygun bizde teşvik ediyoruz. Hem gençlerimizi hem yaşlılarımızı çünkü sağlıklı her insanın verebileceği yapabileceği bir hayır. Dolayısıyla Giresun ’muz dediğim gibi zaten iyi noktada ama her zaman iyinin daha iyisi mümkün katkılarını bekliyoruz herkesin genç yaşlı kadın erkek bütün Giresunlu hemşerilerimizin kan bağış kampanyamıza katkıda bulunmalarını bekliyoruz” dedi.

Vali Karahan, daha sonra kampanyaya destek veren vatandaşlarla da sohbet ederek gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kan bağışına İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk ve İl Sağlık Müdür Ahmet Bal’da kan vererek destek oldu.