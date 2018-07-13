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13 Temmuz 2018 18:56

251 şehit için 251 fidan diktiler

İçişleri Bakanlığı koordinesinde tüm illerde aynı anda gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Giresun’da “15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı” kuruldu.

251 şehit için 251 fidan diktiler

13 Temmuz 2018 18:56


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurulan “15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı"na ilk fidanlar il protokolü tarafından dikilip, şehitlerin adlarının yazılı olduğu tabelalar fidanların yanına yerleştirildi. Fidan dikim töreninde konuşan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, “Bugün burada 15 Temmuz şehitlerimizin hatırası için fidan dikmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Biz eğer bu gök kubbe altında rahat bir şekilde yaşıyorsak, eğer yurdumuz işgal edilmemişse, bunu bu kahraman vatan evlatlarına borçluyuz. Allah onları doğuran analardan binlerce kez razı olsun, Allah mekanlarını cennet eylesin. Onların aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağız” dedi.


“Kahramanlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Sarıfakıoğulları şöyle devam etti:


“Bu vesile ile her zaman olduğu gibi bugün de ilimizin her köşesinde ağaçlandırma çalışmalarını yapan, ilimizi yeşillendiren başta Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum, ellerine emeklerine sağlık. Bugün burada dikeceğimiz fidanları gözümüz gibi koruyacağız, büyüteceğiz. Bu fidanlar bize çok derin anlamlar yüklüyor, ifade ediyor. Bu vesile ile şehitlerimize tekrardan yüce Allah’tan rahmet diliyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”


15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na 10 adet mavi ladin, 20 adet akçaağaç, 20 adet çınar, 20 adet palmiye, 30 adet zakkum, 20 adet at kestanesi, 20 adet batı ladini, 20 adet doğu ladini, 20 adet erik, 20 adet taflan, 20 adet kiraz ve 21 adet sedir fidanı dikildi




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