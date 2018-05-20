4 bin yıldır sac ayaktan geçip dere ile denizin ortasını taşlıyorlar

’si gerçekleştirildi.

4 bin yıldır Aksu deresi ile Karadeniz’in buluştuğu yerde devam eden bir gelenek olan festivalin ilk ayağında vatandaşlar dere ile denizin buluştuğu noktada Giresun adasını arkalarına alarak ellerine aldıkları 7 çift bir tek taşı dilek tutarak en uzağa atmaya çalışıyorlar. Taş atma işinin ardından bereketi simgeleyen sac ayaktan 3 defa geçerek dileklerini yeniliyorlar. 4 bin yıldır devam ettirilen bu törenler 1979 yılında alınan kararla festival haline getirilerek şenlik havasında devam etti. Resmi olarak bu yıl 41.’si kutlanan Aksu festivallerine ise her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı dans grupları da katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, “Bugün burada en sönük Aksu festivallerinden birini yaşıyoruz Ramazan ayı olduğu için ama biz bu geleneği sürdürmek istiyoruz. 4 bin yıllık geleneğimizi yaşatmak istiyoruz. Onun için tüm katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada dileklerimiz, barış olacak, kardeşlik olacak, savaş olmasın olacak” dedi.

Konuşmanın ardından yerli ve yabancı dans grupları festivale katılan vatandaşlara dans gösterilerini sundu. Aksu deresi ile Karadeniz’in buluştuğu noktaya gelip sac ayaktan geçerek 7 çift bir tek taş atan vatandaşların kimi uzun ömür dilerken, kimi ise 24 Haziran seçimlerinde adayı için dilek diledi.